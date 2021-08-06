Финикс , США, , 13:22 — REGNUM Законодатель американского штата Аризона Тони Наваррете был арестован 5 августа в связи с подозрением его в связи с несовершеннолетней, а также по ряду других обвинений, сообщает Newsweek.

«4 августа 2021 года полицейское управление Феникса получило информацию о сексуальной связи с несовершеннолетней, имевшей место в 2019 году», — отметили в полиции. — _Детективы опросили несовершеннолетнюю жертву и свидетелей, и 5 августа подготовили необходимые обоснования для ареста подозреваемого».

«Подозреваемый был арестован и в настоящее время проходит оформления в тюрьме по нескольким пунктам обвинения в сексуальной связи с несовершеннолетней. Имя подозреваемого и номер его дела будут сообщены после завершения процесса оформления», — добавили правоохранители.

По информации СМИ, предполагаемой жертвой является «молодой человек».