Тбилиси, 6 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Тбилиси сотрудники службы по уборке мусора «Тбилсервис групп» 6 августа вышли на забастовку. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбор мусора

По данным журналистов, протестующие обвинили руководство компании в одностороннем изменении условий договора. Участники акции заявили, что работать стало тяжелей, а зарплата стала меньше.

«Нам не сократили, а добавили рабочие часы, и фактически сократили зарплаты. С утра до вечера мы в мусоре, кто ответственен за это?» — сказал журналистам один из протестующих.

Стоит отметить, что в Тбилиси в начале августа был изменён график уборки мусора. Основную часть работы мэр столицы Каха Каладзе распорядился проводить в ночное время.