Донецк, 6 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 210 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 5 августа проведено 663 исследования, из них выявлено 189 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 49 535.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3672.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 40 979 человек, еще 4884 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 396 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.