Саранск, 6 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Мордовии завершились торжественные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. В Кафедральном соборе состоялась божественная литургия, которую совершили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и другие архиереи Русской православной церкви.

Пресс-служба правительства Мордовии

Также был совершен Крестный ход и праздничный молебен у памятника адмиралу. В церемонии возложения цветов приняли участие врио главы Мордовии Артем Здунов, представители правительства региона, РПЦ и Минобороны России. Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России исполнил Гимн России в честь адмирала Ушакова.

Приветствия участникам мероприятия направил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Здунов передал слова поздравления от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий передал жителям Мордовии поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Феодор Ушаков никогда не был движим жаждой славы и азартом завоеваний, он держался в стороне от политических интриг. По свидетельствам современников, всем своим естеством он воплощал скромность, добродетель, пронес их через пыл самых жарких и тяжелых сражений и испытаний… Мордовия по праву может им гордиться», — сказал представитель республики в Совете Федерации Сергей Кисляк.

После завершения официальной части праздника врио главы Мордовии посетил выставку работ студентов Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова и членов Союза художников Мордовии «Арт-продвижение».

"Спасибо всем, кто разделил с нами это событие — Русской православной церкви, руководству ВМФ, Минобороны, Госдумы, всем нашим гостям. Хранить память о героях, передавать знания о них новым поколениям — важная основа нашей государственности», — написал на своей странице в Instagram руководитель Мордовии Артем Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии празднования 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова Здунов принял участие в волонтерской акции по уборке территории православного Рождество-Богородичного мужского монастыря в Темниковском районе, где находится могила адмирала.

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