Пекин, 6 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Производство в Китае вакцин против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca идёт активно, тогда как проекты по «Спутнику V» и Pfizer находятся на ранних стадиях. Об этом директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун заявил 6 августа на брифинге.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Пекин

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По его словам, детальной информацией МИД не располагает, но ведомству известно, что у производителей в КНР — разные договорённости с тремя разработчиками вакцин. Так, работа с AstraZeneca достигла достаточно продвинутой стадии.

«Они начали поставки в другие страны в достаточно значительных количествах», — пояснил Ван.

Договорённости по «Спутнику V» и Pfizer находятся на начальной стадии, хотя китайский производитель вакцины Pfizer уже поставляет препарат по стране и за рубеж в качестве агента. Власти КНР поддерживают такое коммерческое сотрудничество, добавил дипломат.

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