Бейрут, , 13:19 — REGNUM Вооружённая милиция ливанского шиитского движения «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана. Об этом сообщает коммюнике, переданное информационной службой «Хезболлы».

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

"Прямо сейчас мы наносим удары по установкам для запуска ракет в Ливане», — говорится в сообщении информационной службы в Twitter.

По данным Армии обороны Израиля, со стороны Ливана было выпущено более десяти ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаударов по целям на юге Ливана. Удары стали ответом на ракетные обстрелы территории Израиля. Целями стали пусковые площадки и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для террора в Ливане.

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