Бейрут, 6 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённая милиция ливанского шиитского движения «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана. Об этом сообщает коммюнике, переданное информационной службой «Хезболлы».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

"Прямо сейчас мы наносим удары по установкам для запуска ракет в Ливане», — говорится в сообщении информационной службы в Twitter.

По данным Армии обороны Израиля, со стороны Ливана было выпущено более десяти ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаударов по целям на юге Ливана. Удары стали ответом на ракетные обстрелы территории Израиля. Целями стали пусковые площадки и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для террора в Ливане.

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