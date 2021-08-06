В Южной Корее провели опрос на тему вакцинации детей
Сеул, 6 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Южной Корее провели опрос на тему вакцинации детей. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на данные больницы Пусанского национального университета (Pusan National University Hospital).
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»
Согласно результатам опроса, проведённого с 25 мая по 3 июня среди 226 родителей и 117 детей в возрасте 10−18 лет, 64,2% родителей хотели бы вакцинировать своих детей от COVID-19.
При этом 76,5% родителей сообщили о желании принять участие в программе вакцинации. Среди детей показатель составил 49,6%.
Более 90% участников опроса согласны с тем, что коронавирусная инфекция — серьезное заболевание, а 51,3% — уверены в эффективности вакцин.
Отметим, что в момент проведения опрос возрастной цен для прививки в Южной Корее составлял 16 лет. В настоящее время вакцину американской компании Pfizer разрешено использовать для вакцинации детей от 12 лет.