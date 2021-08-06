Псков, 6 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Псковская область вышла на первое место в стране по удельному темпу вакцинации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

NIAID Вакцинация

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В настоящий момент в регионе привито первым компонентом вакцины — 149 690 человек, в из них 2003 человека вакцинировались 5 августа. Оба компонента — 106 570 псковичей, в том числе 1356 — за минувшие сутки.

Использовано 87% поступившей вакцины.

«Псковская область 5 августа вышла на первое место в стране по удельному темпу вакцинации», — резюмировал Ведерников.

Напомним, что в планах у региональных властей привить не менее 60% взрослого населения региона.