Ереван, , 13:18 — REGNUM В Армении нужно разработать механизм по обложению налогом услуг по размещению армянскими компаниями рекламы в социальных сетях и на других электронных площадках. Об этом 6 августа заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно обложить налогом рекламу, размещаемую на электронных площадках, как это делают ведущие страны мира, — сказал Пашинян. — Если мы, к примеру, открываем даже иностранные сайты в Facebook, Google и в интернете в целом, то видим, что на них размещена реклама армянских компаний».

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что подобная инициатива, по расчётам министерства, может принести в государственный бюджет дополнительно 20 млрд драмов (около $40 млн.) в год. Соответствующие поправки предложили внести в Налоговый кодекс Армении.

Стоит отметить, что в госбюджет Армении за первое полугодие поступило налогов на 584 млрд драмов (около $1,1 млрд).