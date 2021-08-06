Москва, , 13:14 — REGNUM Широкий охват видеонаблюдением предстоящих в России выборов позволит минимизировать соблазн нарушений и снимет претензии к их чистоте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин:

Камера видеонаблюдения

«Что касается избирателей, то мы видим, что на выборах 2021 года охват видеонаблюдением составит 98%. Напомню, что даже на выборах президента этот охват был даже чуть-чуть ниже — где то 80%. Замечу, что речь идёт не просто о видеонаблюдении, а ещё и трансляции для партий и наблюдателей.

Это все, конечно, будет сохранено. Будет порядка 36 тысяч хранилищ этой информации. Планируется задействовать примерно 50 тысяч камер. Плюс ко всему они будут работать непрерывно все три дня голосования. Это позволит минимизировать соблазны нарушений со стороны тех или иных политических сил.

Кто будет иметь право смотреть на трансляцию? Это — ЦИК, региональные, участковые и территориальные избиркомы, центры наблюдателей политических партий и кандидатов. Для этого каждая из партий получит не менее пяти аккаунтов для просмотра. Думаю, что это позволит снять всякие претензии к чистоте выборов.

У нас в Общественной палате Москвы есть примеры, когда видеонаблюдение позволяло выявлять нарушения. Мы занимаемся не просто видеонаблюдением, а ещё и реагированием на сигналы. И когда нам сообщают информацию о нарушении и примерное время его совершения, мы просматриваем внимательно происходящее во временном отрезке и у нас было несколько случаев, когда мы принимали решение об отмене голосования на том или ином участке целиком. Это очень неприятно, но мы так поступали несколько раз».

Что касается качества видеосъемки и расположения камер, то они просто супер».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Госдумы ЦИК уже заверил списки 15 политических партий, в их числе ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Общенародный союз», «Зелёная альтернатива», «Партия Роста», «Яблоко», «Зелёные», «Партия Пенсионеров». По федеральному списку регистрацию уже прошли 3011 кандидатов, по одномандатным округам — 1491.

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