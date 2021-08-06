Москва, 6 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Видеонаблюдение в целом обеспечивает общественный порядок и регулирует социальные отношения, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова.

alex alex Камера видеонаблюдения

«Видеонаблюдение также служит неким гарантом безопасности граждан и их близких.

Если углубиться в статистику видеонаблюдения на выборах, то нужно напомнить, что уже существует порядка 10 лет. Оно было инициировано президентом РФ Владимиром Путиным, когда был запрос общества на открытость процесса выборов, но не было инструментов для избирателей страны, которые не являются сторонниками какой-либо политической партии, не разделяют взглядов игроков на политической арене.

Спустя 10 лет всё видоизменилось. С 2018 года в России функционирует институт общественного наблюдения, соответственно, сейчас в прерогативе выбора граждан — это институт общественного наблюдателя на выборах.

Это видно по динамике цифр. На выборах президента РФ присутствовали порядка 146 тысяч общественных наблюдателей. В два раза больше было направлено на голосование по поправкам к Конституции РФ, а с учетом предложений политических партий — порядка 500 тысяч наблюдателей.

И сейчас готовятся наблюдатели на выборах в сентябре 2021 года. То есть видеонаблюдение превратилось в дополнительный инструмент открытости выборного процесса. Также очень важна безопасность, для того чтобы в распоряжении были материалы — проверка фактов нарушений.

По моему мнению как юриста, видеонаблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечивать сохранность информации о личной жизни, персональные данные: в медицинских учреждениях, в местах принудительного содержания под стражей и пр.», — высказал своё мнение Алёна Булгакова.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-трансляция с избирательных участков Москвы на выборах 17−19 сентября будет доступна в общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столице.

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