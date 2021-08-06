Кейптаун, , 13:15 — REGNUM Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, который с 8 июля находится в тюремном заключении сроком на 15 месяцев по приговору Конституционного суда страны, госпитализирован. Об этом 6 августа сообщил представитель государственной службы исправительных учреждений ЮАР Сингабахо Нхумало, его слова приводит местная радиостанция SABC.

Джейкоб Зума GovernmentZA

«Речь идет об обычном медицинском наблюдении. Зума помещен в военный госпиталь за пределами тюрьмы», — сказал он.

В то же время, фонд Зумы указал на своем официальном портале, что в данный момент 79-летний южноафриканский политик находится на «ежегодном плановом медицинском осмотре».

Отметим, бывший президент ЮАР Джейкоб Зума осужден за неуважение к суду, так как он последовательно отказывался явиться на слушания комиссии, которая занимается расследованием коррупции в высших эшелонах власти страны.