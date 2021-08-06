Абакан, 6 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 13 789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 997 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в правительстве республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявили 175 носителей SARS-CoV-2. Список выздоровевших пополнился 224 фамилиями.

Амбулаторное лечение проходят 6217 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 1144 пациента, в том числе 20 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Хакасии выявили 172 носителя коронавируса, выздоровел 251 человек.