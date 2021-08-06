Тюмень, 6 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 284 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 285 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 августа коронавирусом заразились 48 267 человек, выздоровели 44 454 человека, скончались 1025 пациентов с COVID-19 (на восемь человек больше, чем днём ранее).