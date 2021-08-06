Иерусалим, , 13:07 — REGNUM С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено более десяти ракет. Об этом 6 августа сообщила пресс-службе израильской армии.

Авиаудар manhhai

«Большинство из них были перехвачены системой ПВО, остальные разорвались в незаселенной местности», — уточнили в пресс-службе.

Также сообщатся, что Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по пусковым установкам в Ливане.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаударов по целям на юге Ливана. Удары стали ответом на ракетные обстрелы территории Израиля. Целями стали пусковые площадки и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для террора в Ливане.