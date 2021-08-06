Ульяновск, 6 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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По сведениям на 6 августа, в Ульяновской области от осложнений, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией, умерли 2023 человека. Из них за последние сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов.

Напомним, что в настоящее время в области остаются 15 784 жителей, которые ранее контактировали с носителями коронавируса.

Ранее доктором медицинских наук, главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Ульяновской области Александр Черданцев заявлял, что вакцинация от COVID-19 является «самым эффективным средством предупреждения инфекции». По его словам, цель прививки — обучение иммунитета определённому алгоритму действия для ситуации, когда произойдёт «встреча человека с настоящим инфекционным агрессором».