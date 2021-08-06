Саратов, 6 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Саратовской области до 9 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по области.

Цитата из м/ф «Клад». реж. Юрий Бутырин. 1985. СССР Жара, а грибы пошли!

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В предстоящие выходные, 7 и 8 августа местами по Саратовской области ожидается жара с максимальной температурой воздуха до +35 градусов. Синоптики осадков в выходные дни и в начале следующей недели не прогнозируют. По ночам столбики терометров опустятся до +13…+17 градусов.

ИА REGNUM напоминает, сильная жара прогнозируется в Воронежской области 7−8 августа, небольшое похолодание ожидается лишь с 12 августа.

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