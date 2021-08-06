Белгород, 6 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Организована проверка по факту гибели машиниста экскаватора Лебединского ГОКа в Губкине Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Www.metalloinvest.com Лебединский ГОК

По предварительным данным, 35-летний сотрудник извлекал горную породу ковшом экскаватора. В ходе работ произошла детонация взрывчатого вещества, мужчина погиб.

Следователи изымают документацию, касающуюся охраны труда и должностных обязанностей погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в карьере прогремел 6 августа около 06:50.