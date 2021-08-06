Москва, 6 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Цены на нефть 5 августа начали расти после падения на фоне опасений по восстановлению спроса и закрытия границ Китая из-за дельта-штамма, который был выявлен в ряде провинций государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Vneconomy.vn Нефть

«Опускаясь в течение дня ниже $70, стоимость барреля Brent на закрытии торгов составила $71,86.

Несмотря на быстрое восстановление спроса по всему миру, трейдеры опасаются дальнейшего быстрого распространения нового штамма, который может замедлить рост потребления, особенно на фоне наращивания добычи ОПЕК+.

Еще одним триггером падения выступил доклад минэнерго США, исходя из которого запасы нефти в стране выросли на 3,6 млн баррелей за неделю.

Также из негатива стоит отметить рекордно низкое количество новых рабочих мест в США, которое составило 330 тысяч против ожиданий в 550 тысяч.

В фокусе инвесторов на сегодня будут данные по безработице в США за июль, а также дальнейшие темпы распространения заболевания в мире, особенно в Юго-Восточной Азии, которая постепенно может уйти на жесткий локдаун.

Коридор движения котировок на сегодня — $71−73 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Направление нефти зададут данные по рынку труда США