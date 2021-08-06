Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Американская хард-рок-группа Guns N' Roses поделилась своей первой новой песней с момента выхода их последнего альбома «Chinese Democracy» в 2008 году. Она называется «ABSUЯD», и является переделкой неизданной песни, записанной во время записи альбома «Chinese Democracy» под названием «Silkworms». Об этом сообщает Pitchfork.

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В описании к аудио-ролику на официальном ютуб-канале американской группы отмечается, что песня была спродюсирована лично вокалистом Акселем Роузом и Карамом Костанцо, который ранее продюсировал «Chinese Democracy». В остальном неясно, кто из оригинального состава Guns N' Roses появился на новом сингле. Аксель Роуз гастролировал со Слэшем и Даффом МакКаганом в последние несколько лет, воссоединение «классического состава» началось в 2016 году.