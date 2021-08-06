Красногорск, 6 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Сроки переселения граждан из аварийного жилья в Подмосковье могут быть сокращены. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании регионального министерства строительного комплекса с руководителями профильных управлений администраций.

«В ходе совещания обсуждались вопросы переноса сроков расселения и возможные механизмы досрочного переселения граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальным образованиям дано поручение направить предложения по сокращению сроков», — сказано в сообщении.