Сеул, 6 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 191 478 человек. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

NIAID Вакцинация

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По состоянию на 00:00 6 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 20 529 566 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 40%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 429 759 человек, а препаратом Pfizer — 8 076 121 человек, препаратом Janssen — 1 129 767 человек, Moderna — 891 919 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 126 304 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 526 904 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1704 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 207 406.

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