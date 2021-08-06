Москва, 6 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В случае обмана граждан России с переводами денежных средств микрозаймов без ведома и заявления заемщика необходимо зафиксировать этот факт в своем банке, а также составить заявление об ошибочном платеже, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Человека никто не может заставить взять кредит. Понуждение к заключению договора не допускается законом. Возникает, конечно, много вопросов.

С одной стороны, Банк России ограничивает доступ неквалифицированных инвесторов к финансовым инструментам. С другой, регулятор допускает функционирование микрофинансовых организаций (МФО), которые в лучшем случае являются ненасытными ростовщиками, а в худшем обычными вымогателями.

МФО часто пользуются неосведомленностью и низкой финансовой грамотностью. Особенно это касается незнания гражданами собственных прав, а также адекватного уровня процентных ставок.

Если ставка по кредиту значительно превышает ключевую ставку Банка России, то наверно брать такой кредит не стоит. С кредитами от микрофинансовых организаций лучше дело не иметь.

Ставки по ним как у кредитов, которые бандиты давали предпринимателям в начале 90-х годов. Несколько процентов в день.

Только тогда инфляция и темпы девальвации рубля составляли несколько сотен процентов в год, а банковская система кредитовала только крупных экспортеров — «Лукойл», Газпром, «Норильский никель» и т. д.

Вся свободная ликвидность фактически уходила из страны. Сейчас время другое. Есть развитый рынок розничных финансовых услуг. Однако гражданам стоит быть в теме финансовых вопросов, иначе по-прежнему существует риск потери денег», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники придумали новую схему обмана граждан России, переводя им микрозаймы без ведома и заявления заемщика.

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