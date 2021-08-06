Рига, , 12:57 — REGNUM С 2016 года в Латвии и Риге было снято более 20 зарубежных кинолент, благодаря чему поступления в казну государства составили порядка 15 млн евро. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на данные министерства культуры.

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Число зарубежных кинокартин, снимаемых в Латвии, постоянно растет после утверждения кабинетом министров инструмента экономической поддержки — государственного софинансирования фильмов.

Софинансирование предоставляется в качестве частичной компенсации (20−30%) на производство иностранных фильмов и выплачивается поставщикам услуг, зарегистрированным в Латвии (представителям киноиндустрии, транспортным компаниям, предприятиям общественного питания, гостиницам и другим).

В 2021 году Латвия уже финансировала по такому принципу четыре художественных и два документальных фильма, а в июле правительство выделило еще полмиллиона евро на четыре фильма, ожидающих получения гранта.

«Национальный киноцентр софинансировал съемки в Латвии 25 иностранных фильмов, компенсировав около трех миллионов евро расходов на съемку, а поступления от съемок иностранных фильмов составили около 15,5 миллионов евро», — сообщили в министерстве.