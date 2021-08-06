Пермь, 6 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 скончались уже 3386 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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Для сравнения, на 5 августа умерших было 3362. За последние сутки подтвердили смерть ещё 24 человек.

В больницах находятся 3342 пациента. Из них 160 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе выявили уже 75 882 носителя коронавируса.