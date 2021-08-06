Вашингтон, 6 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания Tesla не участвовала в мероприятии в Белом доме, посвящённом электромобилям. Это удивило её основателя Илона Маска, следует из его сообщения в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Один из пользователей соцсети обратил внимание на отсутствие Tesla в списке участников. «Да, кажется странным, что Tesla не пригласили», — написал Маск.

По данным издания Business Insider, Tesla произвела около 74% электромобилей, которые были проданы в США за последние три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме президент США Джо Байден совещался с производителями электромобилей, в числе которых были Ford и General Motors. Американский лидер подписал указ о доведении до 50% к 2030 году доли электромобилей в продажах в США.

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