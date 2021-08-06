Вашингтон, 6 августа 2021, 12:55 — REGNUM Американские власти серьезно рассматривают возможность того, что обязательным условием для въезда в страну для иностранцев станет наличие полной вакцинации от коронавируса, однако окончательное решение пока принято не было, заявила 5 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для прессы.
Ранее координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс отметил, что пока никакого решения о том, как возобновить международные поездки, принято не было. Он указал на то, что рассматриваются другие варианты, помимо требования о вакцинации иностранных граждан.