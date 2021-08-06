Рамонь, Воронежская область, 6 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Тяжёлые травмы рук получили двое подростков, подорвавшихся на самодельной петарде под Воронежем, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов 6 августа.

Петарда

«Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами рук. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнил Усов.

Инцидент произошёл 5 августа в карьере возле села Медовка Рамонского района. Двое подростков 16 и 17 лет, по предварительным данным, пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась в руках у несовершеннолетних.

В СУ СКР по Воронежской области уточнили, что по данному факту ведется доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее процессуальную проверку начала полиция, ее ход взят на контроль прокуратурой Рамонского района. Также прокуратурой области организована проверка деятельности органов системы профилактики.