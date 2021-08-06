Рига, 6 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Впервые с весны 2020 года Рижский Свободный порт примет круизное судно — MV Artania немецкого туроператора Phoenix Reisen. Об этом сообщила пресс-служба порта, отметив, что заход судна запланирован на 8 августа.

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На борту MV Artania находятся порядка 560 пассажиров, хотя вместимость судна — 1260 человек. В Ригу судно прибывает из Таллина. За время круиза оно посетит различные города Балтийского моря: Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Ригу, Гданьск и другие. На его борту находятся пассажиры из восьми стран — больше всего из Германии, но есть и из Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Чехии.

По утверждению пресс-службы порта, все пассажиры судна привиты против Covid-19. Кроме того, управление Рижского Свободного порта в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, Службой неотложной медицинской помощи и Центром профилактики и контроля заболевания разработали план по снижению риска распространения коронавируса, который в дальнейшем придется соблюдать всем суднах, заходящим в порт латвийской столицы.

Этот план, составленный с учетом рекомендаций международных организаций, занятых в сфере мореходства и круизов, позволит постепенно возобновить прием круизных лайнеров в Рижском порту.