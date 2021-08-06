Москва, , 12:52 — REGNUM Люди не торопятся зажигать под лозунгом иноагентов на выборах в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в ходе совещания.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Некоторые оппозиционеры в Госдуме говорили, что будет массовое движение и многие кандидаты будут себя причислять к иноагентом, чтобы собрать побольше голосов. По данным ЦИК, из всех — а там 4,5 тыс. кандидатов в Госдуму — только один на сегодняшний день отмаркировался как кандидат-иноагент, другие предпочитают этот титул себе не присваивать», — сказал Климов.

«Люди не торопятся зажигать под лозунгами, что они иноагенты на наших выборах, значит, понимают, что к чему», — добавил сенатор.

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