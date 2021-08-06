Абакан, 6 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Ширинском районе Хакасии заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com Убийство

Расследование уголовного дела по факту убийства семьи в селе Джирим продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 35-летний житель села Джирим решил отомстить бросившей его возлюбленной. Утром 5 августа он пришёл в дом, где проживала её семья, и набросился на людей с ножом. От полученных ранений 56-летняя хозяйка дома, её 58-летний сожитель, 19-летний сын, восьмилетняя внучка и 58-летний брат сожителя скончались на месте.

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Мужчине предъявлено обвинение. Он подробно рассказал об обстоятельствах совершённых убийств. 6 августа злоумышленник был арестован. Соответствующее решение принял суд по ходатайству следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.