Салехард, 6 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 132 новых случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 августа 44 419 заражений коронавирусом. Выздоровели 42 210 человека, 502 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).