Москва, 6 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $540 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

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Так, к 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF дорожал до $546,3 за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла $542,6, а затем снижалась до 535.

Отметим, что рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» после пожара на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В конце июля 2021 цена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив $480 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля российская компания «Газпром» снизила объемы закачки газа в наиболее крупные используемые европейские подземные хранилища.

«Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы, которые находятся в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).