Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области утром 5 августа произошло массовое ДТП со смертельным исходом. По оперативным данным донского управления МЧС России, три человека погибли — один взрослый и двое детей, передаёт ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Ростовской области Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон»

Сообщение о столкновении девяти автомобилей в Аксайском районе поступило в экстренные службы примерно в 11:05 мск. Установлено, что участниками ДТП стали два грузовика и семь легковых машин. В результате столкновения смертельные травмы получили три человека, четыре человека госпитализированы.

К месту происшествия была направлена группа спасателей в составе 13 сотрудников МЧС России, оперативная группа местного спасательного гарнизона.