Симферополь, 6 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Сеть подпольных казино ликвидирована на территории Республики Крым в ходе спецмероприятий, сообщили 6 августа в пресс-службе СКР. Мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр.

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По версии следствия, сеть подпольных игровых залов действовала на территории города Симферополя — помещения располагались на улицах Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы, деятельность велась с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также игрового оборудования.

«Противозаконная деятельность организованной группы была пресечена в ходе спецоперации сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и следователями Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке ОМОН Росгвардии», — уточнили в СК.

В ходе обысков была изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование. Подозреваемыми по уголовному делу проходят пять человек, в том числе один житель Москвы. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении участников группы меры пресечения.