Тбилиси, 6 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 6 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 12:55 по тбилисскому времени (11:55 мск). Эпицентр находился в 25 километрах от Тбилиси и в одном километре западней города Болниси.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом начали регулярно случаться землетрясения. Чаще всего они происходят в районе города Дманиси, возле села Самеба.