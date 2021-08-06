Рига, 6 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Государственная инспекция данных Латвии оштрафовала на 500 евро бывшего охранника магазина, который разместил в социальных сетях фотографии премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Наталья Диева Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Сообщается, что на снимках премьер находился в алкогольном магазине без маски. Фото якобы было сделано, когда ношение масок стало обязательным. Фотографии имели большой резонанс в социальных сетях страны.

Автором скандальных фотографий оказался Олег Бойков, который был уволен из охранной фирмы. Фотографии были сделаны с монитора камер наблюдения магазина, где он работал.

Премьер Кариньш по поводу фотографий заявил, что снимки были сделаны летом 2020 года, тогда ношение масок не было обязательным. Это подтвердилось и во время расследования Государственной инспекции. Там отметили, что день, когда физически были сделаны снимки, совпал с днем смены Олега Байкова.

У автора снимков ещё есть право оспорить решение об административном штрафе. Сам Бойков в настоящее время является безработным.