Вашингтон, , 12:56 — REGNUM 4 августа в Вашингтоне состоялась встреча дипломатов США и Южной Кореи. Об этом 5 августа сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, южнокорейскую сторону представил глава департамента планирования политики мира МИД Южной Кореи Лим Гап Су, а американскую — заместитель спецпредставителя США по КНДР Джон Пак.

На встрече также присутствовали представители МИД Южной Кореи, министерства объединения Южной Кореи, администрации южнокорейского президента, а также представители Белого дома, министерства обороны США и Госдепа.

Дипломаты обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, перспективы дальнейшего сотрудничества, координацию усилий по решению северокорейских проблем с заинтересованными сторонами на многосторонних форумах.