Москва, 6 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Рахим Абрамов (известен как Rakhim) выпустил песню под названием «Этой ночью». О выходе композиции он сообщил в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

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https://www.instagram.com/p/CSNQwfVKJ2m/

В новой песне блогер поёт о сложном выходе из отношений с человеком, которым он был «болен». Композиция «Этой ночью» доступна для прослушивания на цифровых площадках с 6 августа 2021 года.

Ранее Rakhim представил клип на свой хит «Синий Lamborghini». Сама песня вышла ещё в марте 2021 года.