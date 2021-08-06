Петрозаводск, 6 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Республике Карелия начали постепенно смягчать противоэпидемические ограничения. Власти разрешили сидеть в кафе большой компанией за одним столом, а отелям имеющим паспорта коллективного иммунитета не трамбовать с постояльцев ПЦР-тесты. Сообщил 6 августа глава региона Артур Парфенчиков.

Say_No_To_Turtles Кафе

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Так, теперь количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Напомним, что ранее допускалась рассадка не более пяти человек за стол. Кроме того, гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев.

«На туробъекты, которые паспорт имммунизации не получили, это правило не распространяется», — добавил глава республики.

Также работодателям рекомендовано установить дистанционный формат работы и гибкий график начала и окончания трудового дня сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не болели или перенесли коронавирус более 6 месяцев назад. Прежде всего это касается работников старше 60 лет.

«Жители республики старше 65 лет, привитые или переболевшие коронавирусом, теперь могут заниматься в кружках и клубах по интересам в очном формате», — заметил Парфенчикиов.

Вместе с тем, для ПЦР — тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия — три дня.