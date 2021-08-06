Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Американский рэпер Винс Стейплс, вслед за релизом своего одноименного четвертого полноформатного альбома, поделился новым треком «Got 'Em», информирует артист в своих социальных сетях.

Цитата из м/ф «Покемоны». реж Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака. 1997. Япония Пикачу

Трек стал частью мини-альбома под названием «Pokemon 25: The Red EP», приуроченного к 25-летию франшизы игры Покемонов, появившейся под знаменем Nintendo в 1996 году. Музыкальный релиз, выпущенный к знаменательной дате для серии Pokemon, назван в честь первой игр франшизы — «Pokemon Red Version». В нем также приняли участие артисты Mabel и Cyn.

«The Blue EP» выйдет позже в этом месяце и будет включать ремиксы электронного музыканта ZHU на песни c «The Red EP». Этой осенью лейбл Capitol планирует выпустить музыкальный сборник под названием «P25», в котором примут участие певица Кэти Перри, рэпер Post Malone и J Balvin.

Напомним, что в начале июля Винс Стейплс выпустил свою одноименную пластинку «Vince Staples» и объявил о совместном туре с Tyler, The Creator в следующем году.