Канберра, 6 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. 35 лошадей были найдены застреленными на территории Центрального Квинсленда. Об этом со ссылкой на данные полиции штата 6 августа сообщил телеканал Nine News.

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«Полиция Квинсленда находится в тесном взаимодействии с другими службами, чтобы установить людей, ответственных за произошедшее», — заявил в интервью сержант полиции Аллан Кук.

Сейчас правоохранители осматривают порядка 5 000 акров пустыни, чтобы найти любую информацию, касающуюся убийства животных, или обнаружить другие трупы лошадей.

По данным полиции, лошади были застрелены между 3 и 4 августа. Среди тел убитых животных были как взрослые, так и молодые особи.