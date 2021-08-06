Киев, 6 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено более одной тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает украинский минздрав.

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«По данным Центра общественного здоровья за сутки 5 августа на Украине зафиксирован 1081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 74, медработников — 32)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 257 478.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 16 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 065.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 189 293 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 487 542 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 1052. новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.