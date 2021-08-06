Москва, 6 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. 92% достигла доля бесплатных переводов между физическими лицами внутри Сбербанка по итогам июля. Как отмечают в Сбере, это объясняется ростом интереса клиентов кредитного учреждения к подпискам, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. Количество подписчиков на конец июля приблизилось к трем миллионам. Как напоминает Прайм, согласно условиям банка для частных лиц, клиенты, которые переводят не больше 50 тысяч рублей в месяц, комиссию не платят. Для тех, кому приходится отправлять более крупные суммы, например, возвращать долг или помогать родственникам, в Сбере есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год. Тогда комиссия тоже будет нулевой. Согласно опубликованной сегодня, 6 августа, отчетности крупнейшего российского кредитного учреждения по РСБУ, чистая прибыль Сбербанка в январе-июле текущего года составила 721,6 миллиарда рублей, что больше результата за аналогичный период прошлого года в 1,8 раза, следует из отчетности. В июле банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 126,8 миллиарда рублей против 65,6 миллиарда рублей годом ранее.