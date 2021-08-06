Лунинский район, Пензенская область, 6 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Пензенской области для установления всех обстоятельств смерти годовалого мальчика в результате пожара в жилом доме возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пожар в доме

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, возгорание произошло 4 августа в десятом часу вечера в частном доме по улице Калинина в рабочем поселке Лунино. Из дома успели выйти 50-летняя женщина и её трое малолетних внуков 2008, 2016 и 2020 годов рождения. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело оставшегося в доме годовалого мальчика.

Причиной пожара, по предварительной версии, могла послужить неисправность электропроводки. Смерть ребенка по данным экспертизы наступила в результате отравления окисью углерода. Бабушка с внуками находятся на стационарном лечении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 21 апреля в доме по улице Пролетарская в деревне Сошниково Вадинского района Пензенской области в результате пожара погибла супружеская пара.

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