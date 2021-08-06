Москва, , 12:39 — REGNUM ЦИК России предостерег ОБСЕ от комментариев о ходе избирательного процесса в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Хотелось бы предостеречь наших партнеров по европейским международным организациям, которые сегодня делают громкие заявления. Все заявления, комментарии представителей ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, которые сегодня отказались официально аккредитоваться на наши выборы и связанные с комментариями либо оценками текущей избирательной кампанией, выводами и предложениями, ретрансляция непроверенной или недостоверной информации о выборах, о партиях или кандидатах в период избирательной кампании в РФ является незаконным», — заявил член ЦИК Игорь Борисов в ходе совещания временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Он подчеркнул, что «отказавшись от аккредитации, все любые комментарии относительно текущей избирательной кампании являются незаконными и фактически являются вмешательством во внутренние дела России».

Представитель ЦИК подчеркнул, что такие действия нарушают не только российское законодательство, но и международные нормы.

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