Таллин, 6 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. С понедельника, 9 августа, все пассажиры паромов в Эстонии обязаны носить медицинские маски. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на принятые решения по ограничению распространения коронавируса.

(сс) AlexChirkin Маска

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Сообщается, что паром является общественным транспортом, в котором действуют одинаковые правила. Как и в другом общественном транспорте, на пароме нужно носить медицинскую маску.

Также сообщается, что в заведениях общепита на внутригосударственных паромах не будет проверяться эпидемиологическая безопасность и ковид-сертификаты. Поэтому ношение масок обязательно для всех, включая вакцинированных или имеющих документы о негативном тесте на COVID-19. В заведениях общепита на пароме также не нужно соблюдать ограничение на максимальное число посетителей или проверять эпидемиологическую безопасность, если их более 50 человек.

Таким образом, прекращается действовавший со 2 июня принцип добровольности ношения масок на пассажирских паромах. В городском и региональном общественном транспорте Эстонии обязательные маски были возвращены решением правительства со 2 августа.