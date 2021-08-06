Кишинёв, 6 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Кишинёве из-за ливня подтопило часть улиц, что привело к нарушению работы троллейбусов. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Управления электротранспорта столицы Молдавии (RTEC).

chiz50 Ливень

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«Из-за проливных дождей, троллейбусы на ряде маршрутов могут запаздывать», — говорится в сообщении RTEC.

В транспортной компании отметили, что часть троллейбусных маршрутов была перенаправлена по другим улицам. Из-за этого опоздание общественного транспорта может составлять от 20 до 25 минут.

Стоит отметить, что на Кишинёв утром 6 августа обрушился сильный ливень с грозой. По прогнозу синоптиков, он прекратится только к вечеру.