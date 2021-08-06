Канберра, 6 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Австралийцам, проживающим за границей, больше не будет выдаваться автоматическое разрешение на выезд из страны в рамках попытки правительства сократить число международных авиарейсов. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

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Теперь граждане будут вынуждены обратиться в Пограничную службу Австралии за разрешением на выезд, которое может быть предоставлено только в «исключительных обстоятельствах». Изменения вступят в силу 11 августа.

Сейчас, чтобы покинуть Австралию, гражданам необходимо предоставить в зоне пограничного контроля только паспорт — никакого разрешения на выезд не требуется.

В свое оправдание правительство отмечает, что у проживающих за рубежом австралийцев было «достаточно времени», чтобы уехать в другие страны.